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Названа возможная причина пожара в доме на Урале, в котором погибли пятеро детей

Валентина Пескова
09:10 15.04.2021
Возгорание могло произойти из-за вышедшей из строя старой электропроводки в частном доме и нарушений правил противопожарной безопасности, что привело к многочисленным жертвам.
Названа возможная причина пожара в доме на Урале, в котором погибли пятеро детей
© Фото: МЧС РФ
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Одной причин, по которым мог начаться пожар в частном доме в селе Бызово Свердловской области, где проживала многодетная семья, называется ветхость электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД РФ.

Возгорание уничтожило деревянный дом 1957 года постройки с печным отоплением, который был куплен на средства из материнского капитала. Печь в нем совсем недавно была заменена на новую.

«Отрабатываются версии пожара, в том числе связанные с ветхостью электропроводки, нарушениями правил безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», - рассказал руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Работники СК РФ намерены найти местных жителей, которые могли быть очевидцами трагедии. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза. В МВД РФ сообщили, что пострадавшая семья какое-то время назад состояла на учете в полиции, но недавно была с учета снята.

«Мать сначала злоупотребляла спиртными напитками, но потом встала на правильный путь и завязала, поэтому их и сняли», - цитирует РИА Новости Горелых.

Погибшие и оставшиеся в живых дети были рождены хозяйкой дома от разных отцов. Один из этих мужчин сейчас отбывает наказание в учреждении ГУ ФСИН за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.

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