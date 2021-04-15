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В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года

Валентина Пескова
08:37 15.04.2021
Поставленную президентом РФ задачу по возвращению рынка труда к показателям 2019 года в Министерстве труда пообещали выполнить к концу текущего года.
В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Задача, поставленная правительству РФ главой государства Владимиром Путиным, - вернуть показатели рынка труда к показателям 2019 года уже к концу текущего 2021-го, - будет обязательно выполнена. В этом заверили в Министерстве труда.

«Такая задача будет выполнена. Во всех субъектах идет реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений», - отметили в пресс-службе Минтруда.

Наибольшую обеспокоенность для достижения этой цели, с точки зрения работников ведомства, вызывают регионы, где количество вакансий на рынке труда стало меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время из-за сложившейся экономической ситуации. Однако и в этих субъектах уже составлены дорожные карты по восстановлению занятости, а также предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда. При этом в отдельных регионах, как, например, в Калужской области - значения по занятости граждан, которые были там еще до пандемии, уже достигнуты.

Кроме того, в Минтруде справедливо отметили, что положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах оказали дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне. Таким образом с осени 2020 года численность безработных начала снижаться. В этом году из федерального бюджета на реализацию программы по помощи трудоустройству граждан будет также выделено еще 12,1 миллиарда рублей.

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