В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года

Задача, поставленная правительству РФ главой государства Владимиром Путиным, - вернуть показатели рынка труда к показателям 2019 года уже к концу текущего 2021-го, - будет обязательно выполнена. В этом заверили в Министерстве труда.

«Такая задача будет выполнена. Во всех субъектах идет реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений», - отметили в пресс-службе Минтруда.

Наибольшую обеспокоенность для достижения этой цели, с точки зрения работников ведомства, вызывают регионы, где количество вакансий на рынке труда стало меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время из-за сложившейся экономической ситуации. Однако и в этих субъектах уже составлены дорожные карты по восстановлению занятости, а также предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда. При этом в отдельных регионах, как, например, в Калужской области - значения по занятости граждан, которые были там еще до пандемии, уже достигнуты.

Кроме того, в Минтруде справедливо отметили, что положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах оказали дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне. Таким образом с осени 2020 года численность безработных начала снижаться. В этом году из федерального бюджета на реализацию программы по помощи трудоустройству граждан будет также выделено еще 12,1 миллиарда рублей.