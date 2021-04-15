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Врач раскрыл опасные для мужчин продукты

Алена Миронова
08:50 15.04.2021
Врач-сексолог назвал продукты, которые отрицательно сказываются на мужском здоровье.
Врач раскрыл опасные для мужчин продукты
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Частое употребление некоторых продуктов отрицательно сказывается на мужском здоровье. Об этом заявил врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Он порекомендовал мужчинам избегать таких продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона - гормон, отвечающий за половое влечение. Как отмечает врач, такое воздействие на человеческий организм оказывает большое количество кофе, алкоголя и мяты.

Отрицательно на уровень тестостерона также влияют сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара. Неправильный режим питания зачастую приводит к снижению уровня полового влечения мужчины.

«Одна из главных ошибок, особенно это касается жителей мегаполиса, заключается в том, что мужчины в течение дня не выделяют время на полноценный обед, возвращаются домой и потребляют большое количество еды», - передает радио Sputnik слова врача.

В таком случае, отмечает эксперт, плотный ужин способствует обездвиживанию мужчины - его начинает клонить в сон. Кульгавчук призвал заботиться о здоровье и стараться не снижать уровень тестостерона, поскольку этот гормон очень важный и считается неким внутренним энергетиком.

Резюмируя, врач порекомендовал мужчинам соблюдать сбалансированное питание, употреблять достаточно количество белка, в том числе и животного, зелень, орехи, перепелиные яйца.

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