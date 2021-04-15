Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у россиян сложилось ошибочное мнение и заблуждение в отношении медицинских препаратов, которые относятся к антидепрессантам. Медик объяснил, что такие лекарства можно довольно эффективно использовать в качестве обезболивающих при головной боли для снятия напряжения.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы можете вместо них принимать антидепрессанты первого поколения. В частности - амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы и снять вас с этих обезболивающих», - пояснил Мясников на канале «Россия 1».

По словам специалиста, речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается у восьми пациентов из десяти - своего рода разновидность остеохондроза, когда болят мышечные ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции.

Медик уточнил, что антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие отказываются их принимать, аргументируя это отсутствием депрессии.