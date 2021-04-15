Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На танках и гаубицах: Таманская и Кантемировская дивизии прошли масштабную проверку войск

Валентин Гвоздев
07:27 15.04.2021
В Западном военном округе контрольную проверку войск за зимний период обучения провели как для танкистов, так и для пехоты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Масштабная контрольная проверка войск за зимний период обучения в западном военном округе прошла с помощью военных маневров, в которых приняли военнослужащие Таманской и Кантемировской дивизий.

О грядущем наступлении условного противника предупредили мощные залпы 152-миллиметровых орудий, после этого артиллерийскую подготовку провели расчеты самоходных и буксируемых гаубиц. Последними в бой вступили танки: машины весом в 40 тонн провели огонь с места и в движении, подавляя противника и расчищая путь для пехоты.

Контрольная проверка за зимний период обучения - испытание не только для танкистов. В ней участвуют все части и соединения армии. Сейчас вслед за танками на полигон выходят БТР и боевые машины пехоты. Всего в маневрах задействовали около 15 тысяч военнослужащих и более трех тысяч единиц техники.

Пока на одном полигоне, условного противника «утюжили» танки, на другом бойцы оттачивали тактические навыки и мастерство обращения со стрелковым вооружением. Масштабный экзамен проходил под руководством командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева, который по результатам проверки выставил танковому объединению высокую оценку.

Контрольная проверка подтвердила высокий уровень подготовки и боевой выучки объединения, однако отдохнуть у гвардейцев все равно не получится: уже в мае начнется подготовка к новому, летнему периоду подготовки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:42 В стране и мире
Видео
В одном строю: в Калининграде военнослужащие приступили к репетициям Парада Победы
06:51 В стране и мире
Четыре ребенка погибли при пожаре в Свердловской области
05:37 В стране и мире
Видео
Покорители вершин: под Новороссийском стартовало первенство ВДВ по летнему горному троеборью
05:00 В стране и мире
СМИ: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:00 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае стартовал международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш»
Популярное
Популярное
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.