На танках и гаубицах: Таманская и Кантемировская дивизии прошли масштабную проверку войск

Масштабная контрольная проверка войск за зимний период обучения в западном военном округе прошла с помощью военных маневров, в которых приняли военнослужащие Таманской и Кантемировской дивизий.

О грядущем наступлении условного противника предупредили мощные залпы 152-миллиметровых орудий, после этого артиллерийскую подготовку провели расчеты самоходных и буксируемых гаубиц. Последними в бой вступили танки: машины весом в 40 тонн провели огонь с места и в движении, подавляя противника и расчищая путь для пехоты.

Контрольная проверка за зимний период обучения - испытание не только для танкистов. В ней участвуют все части и соединения армии. Сейчас вслед за танками на полигон выходят БТР и боевые машины пехоты. Всего в маневрах задействовали около 15 тысяч военнослужащих и более трех тысяч единиц техники.

Пока на одном полигоне, условного противника «утюжили» танки, на другом бойцы оттачивали тактические навыки и мастерство обращения со стрелковым вооружением. Масштабный экзамен проходил под руководством командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева, который по результатам проверки выставил танковому объединению высокую оценку.

Контрольная проверка подтвердила высокий уровень подготовки и боевой выучки объединения, однако отдохнуть у гвардейцев все равно не получится: уже в мае начнется подготовка к новому, летнему периоду подготовки.