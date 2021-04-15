В одном строю: в Калининграде военнослужащие приступили к репетициям Парада Победы

В Калининграде стартовала подготовка к празднованию Дня Победы - парадные расчеты гарнизона уже приступили к репетициям. Тренировки проходят на базе ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота. На плацу чеканят шаг почти 2, 5 тысячи военнослужащих, курсантов и юнармейцев. Оркестр, знамена, кабриолет для командующего - все точно так же, как будет 9-го мая. За ходом тренировки проследил корреспондент «‎Звезды»‎ Максим Румянцев.

«В составе парадных расчетов представители всех основных соединений дважды Краснознаменного Балтийского флота. В общем строю моряки и сухопутчики, летчики, ракетчики и морская пехота», - отметил корреспондент.

Среди участников - представители других силовых ведомств региона, а также курсанты Балтийского военно-морского училища, кадеты, нахимовцы и юнармейцы.

Всего в параде победы в Калининграде примут участие более двух тысяч человек, а также 75 единиц боевой техники - от самых современных образцов до раритетных.