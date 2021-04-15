В Новосибирске состоялась первая тренировка механизированной колонны для участия в Параде Победы

Первая тренировка механизированной колонны в рамках подготовки к торжественному Параду Победы 9 мая состоялась на территории военного аэродрома «Толмачево» в Новосибирской области. Военная техника пройдет по центру Новосибирска во время Парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки механики-водители отработали вопросы слаженного и правильного передвижения колонны, в том числе отточили навыки соблюдения дистанций, интервалов в ходе движения и скоростных параметров.

Всего в механизированной части Парада будет задействовано более 50 единиц военной техники. Жители и гости сибирской столицы смогут увидеть во время торжественных мероприятий на центральной площади многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ.

В состав колонны войдут также боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-миллиметровыми гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другая техника. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.