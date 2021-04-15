Четыре ребенка погибли при пожаре в Свердловской области. Трагедия произошла в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены 4 погибших ребенка», - сообщают в МЧС.

Сообщается, что под завалами может находиться еще один ребенок. В настоящий момент его поиски продолжаются.

К моменту прибытия сотрудников МЧС одноэтажный деревянный дом был уже полностью охвачен огнем - обрушилась кровля. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Их госпитализировали с ожогами.

В тушении пожара участвуют две единицы пожарной техники и четыре человека из личного состава.