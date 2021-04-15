У берегов Луизианы ведут поиски 12 моряков с затонувшей платформы

У побережья американского штата Луизиана спасательные службы ищут 12 моряков с затонувшей нефтяной платформы. На борту тяжеловесного судна находились 19 человек, проводивших в этот момент положенные им работы в Мексиканском заливе.

В момент трагедии подъемник опускал массивные опоры на дно и должен был трансформироваться в морскую платформу. Однако тяжеловесное судно перевернулось, не выдержав штормового ветра. Сейчас оно стоит на мели и частично затоплено.

После того, как люди оказались в воде, спасти из них сразу же удалось шестерых человек, один человек погиб.

Поиски остальных 12 пропавших членов экипажа осложняет плохая погода. Уже несколько дней на юге США дует штормовой ветер, наблюдаются торнадо и ливни. Разрушены десятки жилых домов.