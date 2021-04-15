Полный курс вакцинации «Спутником V» в ВС РФ прошли почти 403 тысячи человек

К сегодняшнему дню уже 402 838 человек из рядов военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала прошли полный курс вакцинации «Спутником V», состоящий из введения двух компонентов препарата. Именно на прививание данных категорий граждан в настоящее время направлены основные усилия по борьбе с COVID-19 в Вооруженных Силах РФ.

Добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли 570 026 человек. Всего же для использования ВС России было направлено 651 110 доз препарата против коронавирусной инфекции.