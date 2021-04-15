Покорители вершин: под Новороссийском стартовало первенство ВДВ по летнему горному троеборью

Под Новороссийском в горном массиве стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по летнему горному троеборью. В первенстве задействованы более 50 лучших военнослужащих, представляющих все горные подразделения десантно-штурмовых соединений, соединения спецназначения из подмосковной Кубинки, а также Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В первый день участники соревновались в скалолазании - индивидуальное лазание. Личный состав преодолел два участка незнакомого скального рельефа высотой около 25 метров с высокими уровнями сложности без помощи каких-либо приспособлений, облегчающих или ускоряющих движение. Итоговое время каждого участника в индивидуальном лазании складывалось из общего времени, затраченного на прохождении двух участков.

Вторым упражнением в дисциплине было лазание в связках. При выполнении первый участник связки поднимался по подготовленному маршруту до места организации станции, отмеченному флажком, после чего начинал подъем второй. После этого по горизонтальным судейским перилам на скальном участке оба участника перемещались до второй станции и организованно осуществляли спуск. Победитель определялся по наименьшему времени, затраченному на преодоление маршрута.

Все призовые места на этапе в индивидуальном зачете заняли представители Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

В соревнованиях связок первыми оказались десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, вторыми и третьими - десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

На втором и третьем этапах соревнования участникам предстоит преодолеть горные полосы с 12 препятствиями, а также совершить командный марш-бросок на 5 километров с одним огневым рубежом, поразить мишень, установленную на расстоянии 100 метров 8-ю выстрелами из автомата АК-74М.