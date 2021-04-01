В России стартует весенний призыв

В стране сегодня стартует весенняя призывная кампания, которая продлится вплоть до 15-го июля. Согласно указу главы государства, ряды Вооруженных сил пополнят почти 135 тысяч человек.

Как и прежде, в Минобороны уделяют особое внимание противоэпидемическим мерам - в ведомстве намерены использовать успешный опыт прошлого года.

К работе с призывниками допустят только тех сотрудников, кто прошел вакцинацию либо уже переболел и имеет антитела. Всем без исключения новобранцам сделают тесты на COVID-19 и служебный транспорт также пройдет полную дезинфекцию.