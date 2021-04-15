На Балтийском флоте идет активная подготовка к параду Победы

На Балтийском флоте проходит подготовка к военному параду в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Личный состав парадных расчетов в составе Калининградского гарнизона провел занятия по строевой подготовке в пунктах постоянной дислокации.

Всего по главной площади Калининграда 9 мая торжественным маршем пройдут около 1 300 военнослужащих Балтийского флота и свыше тысячи представителей других силовых ведомств.

Задействуют около 100 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтфлота. В их числе будут бронетранспортеры, зенитно-ракетные, береговые ракетные и оперативно-тактические ракетные комплексы, бронированные и разведовательно-дозорные машины, реактивные системы залпового огня различных модификаций, а также многоосные тяжелые тягачи.

Кроме того, в состав механизированной колонны войдут вооружение и техника военных лет. Подготовка техники к параду проводится на базе ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота.