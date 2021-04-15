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Непроницаемый купол помех: специалисты РЭБ ЮВО провели учения с новейшей системой радиоподавления «Поле-21»

Светлана Головина
03:51 15.04.2021
Специалисты по радиоэлектронной борьбе 49-й армии Южного военного округа впервые отработали задачи в системе разведывательно-ударного контура с применением новейшего комплекса «Поле-21».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалисты по радиоэлектронной борьбе 49-й армии Южного военного округа впервые отработали задачи в системе разведывательно-ударного контура с применением новейшего комплекса «Поле-21».

Согласно замыслу, «противник» применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для ведения разведки и координации нанесения артиллерийских ударов по позициям войск. Военные ЮВО в составе мобильных групп обнаружили беспилотники и дезориентировали их, создав помехи и подавив каналы управления с помощью автоматизированной станции помех Р-934БМВ, комплекса РЭБ «Силок-01», а также перспективной системы радиоподавления «Поле-21».

Комплекс «Поле-21» способен создавать непроницаемый купол помех, подавлять аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Воздействие излучения комплекса защищает объекты от прицельного применения высокоточного оружия. Он позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 км. Данная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и работает в диапазоне температур от -40 до +50 градусов по Цельсию.

Мобильные тактические группы по борьбе с БЛА были задействованы в рамках двустороннего батальонного тактического учения.

Всего в них участие приняли 1 5оо военнослужащих и порядка 200 единиц боевой техники.

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