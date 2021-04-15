В Пентагоне собираются продолжать поставки вооружения на Украину

Американская сторона продолжит и далее поставлять Украине определенные вооружения и инструкторов для вооруженных сил. Об этом заявил глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Министр сообщил, что государство намерено, как и некоторое время до настоящего момента, оказывать Украине материальную поддержку. Помимо указанного, в данную поддержку входит небоевое снаряжение.

Помимо этого, глава Пентагона отметил, что США остаются верными намерению оказывать помощь Украине в ее «потребностях по самообороне». Об этом пишут «Аргументы и Факты».