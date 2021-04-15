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Более 10 кораблей КФл вышли в море для противоминного обеспечения в ходе учений

Светлана Головина
03:24 15.04.2021
Экипажи кораблей Каспийской флотилии для проведения зачетного тактического учения вышли из пункта базирования Махачкала в Каспийское море.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи кораблей Каспийской флотилии для проведения зачетного тактического учения вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря. Корабельным группам предстоит выполнять задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по вводным, поступающим с командного пункта КФл.

© Минобороны России

После выхода и занятия назначенного района Каспийского моря группа будет отрабатывать контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путем выполнения боевых стрельб из штатного вооружения кораблей. В открытом море экипажи артиллерийских катеров и тральщиков выполнят задачи по противоминному обеспечению развертывания сил и противоподводно-диверсионной обороне кораблей и катеров при стоянке на рейде.

Совместно двум корабельным группам КФл предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере и отработать практические действия по отражению воздушного нападения «противника» со стрельбой по воздушным целям, а также нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.

Всего в учениях в ходе плановой контрольной проверки за зимний период обучения принимают участие экипажи 10 боевых кораблей. В их числе ракетный катер «Ступинец», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базовые тральщики, катера и суда обеспечения.

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