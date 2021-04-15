Более 10 кораблей КФл вышли в море для противоминного обеспечения в ходе учений
Экипажи кораблей Каспийской флотилии для проведения зачетного тактического учения вышли из пункта базирования Махачкала в Каспийское море.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи кораблей Каспийской флотилии для проведения зачетного тактического учения вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря. Корабельным группам предстоит выполнять задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по вводным, поступающим с командного пункта КФл.
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