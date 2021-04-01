Британка поделилась секретом похудения на 38 килограммов

За один год и три месяца британка смогла похудеть на 38 килограммов. Добиться такого результата женщине помогли регулярные селфи.

Как рассказала 38-летняя Шина Вадер, она взяла в привычку в начале каждой недели делать фото своего тела. Благодаря этим фото ей удавалось замечать результаты избавления от лишних килограммов и не терять целеустремленности.

Женщина отметила, что в некоторые недели снижение веса застывало, а порой и вовсе шло в обратном направлении, однако изображения давали понять, что общий прогресс очевиден и похудение идет успешно, несмотря на заминку.

Шина начала свой путь к желаемой фигуре во время пандемии. Жительница Великобритании использовала карантин, чтобы начать готовить себе правильную пищу. Она также стала заниматься спортом и общими усилиями дошла до веса в 63 килограмма.

«Теперь стремлюсь привести себя в тонус и подкачаться», - поделилась планами женщина.

Она также призналась, что и дальше будет сопровождать свои успехи селфи, так как подобный эффективный мотиватор может изменить «ход игры». Об этом пишет Daily Mail.