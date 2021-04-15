В Красноярском крае стартовал международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш»

В горах Западный Саян состоялась торжественная церемония открытия международного этапа соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш-2021» в рамках АрМИ-2021.

В мероприятии приняли участие представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса.

Лучшие представители команд под аккомпанемент военного духового оркестра горного соединения ЦВО подняли флаги стран-участниц соревнований и флаг Армейских международных игр.

Участники прошли медицинскую и мандатную комиссии, после чего получили оружие. Судейская комиссия у всех команд проверила комплект обмундирования и имущества военных.

Соревнования проходят на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». Участие в «Саянском марше» принимают сборные команды из России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также женская сборная команда Минобороны России.