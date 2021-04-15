Контрзасадные маневры, стрельбы и маскировка: разведчики ЦВО провели комплексные учения в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа провели комплексные учения на полигонах Юргинский, Алейский и Кара-Хаак.

Разведчики совершили многокилометровые марши в назначенные районы, провели разведывательные мероприятия на заданных участках местности и устроили засады на передовые силы «противника». Кроме того, проведено уничтожение бронетехники и живой силы «противника».

Маневры отрабатывались в полной боевой экипировке с использованием современных средств разведки «Фара» и «Соболятник». Особое внимание уделялось скрытному передвижению и тактической маскировке военнослужащих, а также отработке контрзасадных маневров при внезапном нападении условного противника.

На завершающем этапе разведчики выполнили контрольные стрельбы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

Всего в учениях в рамках итоговой проверки за зимний период обучения были задействованы свыше 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники.