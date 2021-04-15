Эксперт назвал главную угрозу при выращивании картофеля

В последнее время, в связи с общим повышением температуры, эксперты отмечают все больше возрастающие трудности с выращиванием картофеля. Заведующий кафедры генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский рассказал «Звезде», действительно ли потепление угрожает любимому многими овощу.

Эксперт отметил, что дело в первую очередь в фитопатогенах. Те из них, которые обычно обитают на южных территориях, теперь поднимаются в северные широты. Соответственно, возрастает агрессивность и количество таких фитопатогенов, которые нехарактерны для более северной зоны.

«Тут и насекомые, и болезни... В общем, вся эта плеяда вредных организмов. Они оказывают такое влияние, что урожайность падает, или, по крайней мере, увеличиваются затраты на выращивание того же картофеля», - объяснил Введенский.

В связи с этим необходимо либо повышать уровень защиты агрокультур, что требует использования более эффективных и дорогостоящих средств, либо уходить севернее. Эксперт отметил, что оптимальной температурой для клубнеобразования и, соответственно, выращивания картофеля, является 18-24 градуса.

Специалист обозначил, что температура выше 25 градусов хотя порой и приходит на территории выращивания картофеля, однако это не является основной проблемой для сельского хозяйства.

«Вредители тут будут играть роль. Для них... для небольшого, пока, количества открываются северные двери – северные регионы», - отметил Введенский.

По мнению эксперта, свыкнуться с вредителями российскому сельскому хозяйству относительно удалось. Проблематичнее всего же, обычно, оказывается разобраться с болезнями, которые в связи с потеплением активизируются все сильнее.