Шойгу: ВС РФ отвечают всем требованиям для передовых армий мира

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что современная российская армия отвечает всем требованиям, предъявляемым передовым войскам. Вооруженные силы РФ, по словам главы оборонного ведомства, являются современной, мобильной, компактной и боеспособной армией.

«С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 15,5 тысячи современных образцов вооружения и техники. Воздушно-космические силы и авиация флота получили более полутора тысяч летательных аппаратов. Военно-морской флот - свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения», - рассказал Шойгу в интервью «Российской газете».

Министр обороны отметил, что военнослужащие России сегодня ответственно и мужественно действуют в Сирии и Нагорном Карабахе. Их работа является главным фактором стабильности в этих регионах.