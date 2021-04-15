Российские миротворцы обеспечивают безопасность посевных работ в Карабахе

В Нагорном Карабахе российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ. На полях, очищенных от взрывоопасных предметов, местные жители уже начали посев.

Благодаря миротворцам посевная компания в этом году была организована без сбоев. Российские военные смогли урегулировать отношения обеих сторон и договориться о проведении работ вблизи линии соприкосновения.

«Все задачи, которые стояли по посевной выполнены, будем надеяться, что к осени, благодаря нам, местное население получит достойный и хороший урожай» - сказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом по миротворческой деятельности генерал-майор Сергей Жмурин.

С ноября прошлого года российскими саперами очищено 1960 гектаров территории, обнаружено и обезврежено более 25,5 тысяч взрывоопасных предметов.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено в соответствии с совместным заявлением президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года.