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Российские миротворцы обеспечивают безопасность посевных работ в Карабахе

Светлана Головина
03:03 15.04.2021
Саперы проводят очистку полей от взрывоопасных предметов для проведения сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе.
© Фото: Минобороны России
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В Нагорном Карабахе российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ.  На полях, очищенных от взрывоопасных предметов, местные жители уже начали посев.

Благодаря миротворцам посевная компания в этом году была организована без сбоев. Российские военные смогли урегулировать отношения обеих сторон и договориться о проведении работ вблизи линии соприкосновения.

«Все задачи, которые стояли по посевной выполнены, будем надеяться, что к осени, благодаря нам, местное население получит достойный и хороший урожай» - сказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом по миротворческой деятельности генерал-майор Сергей Жмурин.  

С ноября прошлого года российскими саперами очищено 1960 гектаров территории, обнаружено и обезврежено более 25,5 тысяч взрывоопасных предметов.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено в соответствии с совместным заявлением президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении 10 ноября 2020 года.

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