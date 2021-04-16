На сайте Минобороны России опубликован мультимедийный раздел «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки»

На интернет-портале Минобороны России опубликован новый специальный мультимедийный раздел «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки», основанный на документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Архивные материалы подтверждают наличие советского воинского братского захоронения в польском городе Тшчанка на месте снесенного мемориала. Также опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года.

По инициативе первого военного коменданта города майора Рубцова на месте братского захоронения воинов Красной Армии, погибших при освобождении города и окрестностей в зимних боях, был воздвигнут памятник-мавзолей. Открытие его состоялось в сентябре 1945 года с официальной передачей польской администрации города возведенного мемориала. Под мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены.

В начале сентября 2017 года польская администрация города вычеркнула этот мавзолей из списка военных захоронений, посчитав, что останков советских солдат в этом месте нет. С того времени российской стороной и частью местной общественности ведутся судебные тяжбы с администрацией Тшчанки о законности ее варварских действий.

На страницах паспорта, опубликованного в разделе, имеются подробные данные о братском захоронении советских военнослужащих в Тшчанке с перечнем имен, которые удалось установить, с детальным описанием мемориала и картой-схемой его расположения.

Здесь же опубликованы на польском языке страницы описи воинского захоронения в Тшчанке красноармейцев, погибших «в польской местности», в которых также приведен список установленных имен погибших военнослужащих. Масштаб и монументальность этого мемориального комплекса подтверждаются подробной план-схемой: по фронтону он достигал 70, а в глубину превышал 93 метра. Архитектор мемориала создал в разрушенном войной городе наполненный зеленью, облагороженный городской парк.

Последующие документы раздела рассказывают о кровопролитных боях стремительно наступающих войск Красной Армии с ожесточенно обороняющимися частями вермахта, развернувшихся здесь зимой 1945 года. Значительная часть опубликованных на интернет-портале оборонного ведомства документов посвящена героизму, мужеству и самоотверженности бойцов и офицеров Красной Армии, геройски сражавшихся в боях за этот польский город и окрестности.

Завершает раздел донесение коменданта города Шенланке от 3 марта 1945 года, в котором описываются обнаруженные здесь нашими войсками три фашистских концентрационных лагеря: «один для советских граждан, один для военнопленных русских солдат и офицеров и один для военнопленных других государств».

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.