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Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня

Алексей Курильченко
22:10 15.04.2021
Приостановка авиасообщения России и Великобританией продлена до начала лета.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
© Фото: pixabay.com
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Россия продлила решение о продлении приостановки полетов в Великобританию до 1 июня 2021 года. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», - сообщили журналистам в оперштабе.

Авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 декабря 2020 года по 1 февраля из-за того, что в королевстве был выявлен новый штамм COVID-19. Позже заперт был продлен до 16 апреля.

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