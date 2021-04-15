Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня

Россия продлила решение о продлении приостановки полетов в Великобританию до 1 июня 2021 года. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», - сообщили журналистам в оперштабе.

Авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 декабря 2020 года по 1 февраля из-за того, что в королевстве был выявлен новый штамм COVID-19. Позже заперт был продлен до 16 апреля.