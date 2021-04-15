По территории Израиля радикалы из сектора Газа выпустили ракету
По израильской территории выпущена ракета из сектора Газа.
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Из сектора Газа по Израилю была запущена ракета. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории», - говорится в заявлении военных.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее принадлежащее Израилю грузовое судно было поражено ракетой в Аравийском море. Как сообщается, атаку мог совершить Иран с беспилотника или другого судна.