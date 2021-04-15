В стране и мире По территории Израиля радикалы из сектора Газа выпустили ракету Кира Карон По израильской территории выпущена ракета из сектора Газа. © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Из сектора Газа по Израилю была запущена ракета. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. «Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории», - говорится в заявлении военных. Дальнейшая информация уточняется. Ранее принадлежащее Израилю грузовое судно было поражено ракетой в Аравийском море. Как сообщается, атаку мог совершить Иран с беспилотника или другого судна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика