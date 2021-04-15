«Вассалитет 21-го века»: Захарова оценила реакцию стран НАТО на американские санкции против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов и вызовы послов РФ в странах НАТО после объявления США о введении санкций против России. По ее словам, действия стран НАТО объясняются желанием показать «псевдосолидарность» перед США.

«Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций - признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века», - заявила Захарова журналистам.

Ранее три сотрудника посольства РФ в Польше были признаны персонами нон грата. Отмечается, что решение был принято из-за «нарушения указанными лицами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша».