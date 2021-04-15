Лаврова пригласили посетить Триполи
Глава правительства нацединства Ливии пригласил Лаврова посетить Триполи.
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова пригласил в Триполи глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба.
«От имени госпожи Мангуш, министра иностранных дел, я хотел бы пригласить вас в Ливию, в Триполи, мы вас ждем», - сказал он.
Также Дбейба призвал российские газовые компании вернуться в страну.
«Через вас мы обращаемся ко всем российским компаниям, которые работали в нашей стране, с призывом вернуться. В частности, к компаниям, которые работали в газовой сфере», - сказал Дбейба.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия приветствует решение ливийского парламента об утверждении состава правительства национального единства.