В стране и мире Лаврова пригласили посетить Триполи Кира Карон Глава правительства нацединства Ливии пригласил Лаврова посетить Триполи. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министра иностранных дел России Сергея Лаврова пригласил в Триполи глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба. «От имени госпожи Мангуш, министра иностранных дел, я хотел бы пригласить вас в Ливию, в Триполи, мы вас ждем», - сказал он. Также Дбейба призвал российские газовые компании вернуться в страну. «Через вас мы обращаемся ко всем российским компаниям, которые работали в нашей стране, с призывом вернуться. В частности, к компаниям, которые работали в газовой сфере», - сказал Дбейба. Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия приветствует решение ливийского парламента об утверждении состава правительства национального единства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика