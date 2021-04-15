Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лаврова пригласили посетить Триполи

Кира Карон
20:24 15.04.2021
Глава правительства нацединства Ливии пригласил Лаврова посетить Триполи.
Лаврова пригласили посетить Триполи
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова пригласил в Триполи глава правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба.

«От имени госпожи Мангуш, министра иностранных дел, я хотел бы пригласить вас в Ливию, в Триполи, мы вас ждем», - сказал он.

Также Дбейба призвал российские газовые компании вернуться в страну.

«Через вас мы обращаемся ко всем российским компаниям, которые работали в нашей стране, с призывом вернуться. В частности, к компаниям, которые работали в газовой сфере», - сказал Дбейба.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия приветствует решение ливийского парламента об утверждении состава правительства национального единства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:23 В стране и мире
На заводе в Мичуринске произошел пожар площадью 500 «квадратов»
19:27 В стране и мире
Байден сегодня выступит с речью по России
18:04 В стране и мире
Видео
Путин призвал глав регионов «ножками пройти» для решения социальных проблем
16:35 В стране и мире
Видео
Захарова: ответственность за ухудшение отношений с Россией лежит на США
14:56 Армия
Видео
Порядок получения документов для обеспечения жильем военных упростят
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.