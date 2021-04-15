В стране и мире На заводе в Мичуринске произошел пожар площадью 500 «квадратов» Алексей Курильченко Пожар произошел в здании вагонного депо локомотиворемонтного завода «Милорем» в Тамбовской области. © Видео: ВКонтакте, Подслушано Мичуринск © Фото: 68.mchs.gov.ru Читайте нас на: В здании вагонного депо локомотиворемонтного завода «Милорем» в Мичуринске произошел пожар на площади 500 квадратных метров. «У нас выехали все туда, все руководство города, все пожарные. Мы запросили помощь из Тамбова. Горит крыша вагонного депо, площадь - более 500 квадратных метров», - сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе города. На данный момент о пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика