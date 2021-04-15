В стране и мире Задержан замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома Кира Карон Замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан. © Фото: mos.ru Читайте нас на: Правоохранители задержали замглавы Департамента экономической политики и развития города Москвы Леонида Кострому. По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева, на данный момент Кострома находится в ИВС на Петровке. «Леонид Кострома задержан, в настоящее время он находится в ИВС на Петровке, 38», - передает слова чиновника ТАСС. В заключение Зуев отметил, что «на условия содержания он (Кострома - прим.ред.) не жалуется». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика