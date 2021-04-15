Задержан замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома
Замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан.
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Правоохранители задержали замглавы Департамента экономической политики и развития города Москвы Леонида Кострому.
По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева, на данный момент Кострома находится в ИВС на Петровке.
«Леонид Кострома задержан, в настоящее время он находится в ИВС на Петровке, 38», - передает слова чиновника ТАСС.
В заключение Зуев отметил, что «на условия содержания он (Кострома - прим.ред.) не жалуется».