Рэперу Гулиеву вынесли приговор

В Москве Хамовнический суд вынес приговор по делу Эльмина Гулиева. Суд приговорил Гулиева к четырем годам лишения свободы, и лишил его прав на три года. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«Суд приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишил прав на три года», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря суда.

В ходе следствия, Гулиев признал свою вину и был в сделке со следствием. Также он заявил о готовности выплатить 1,5 миллиона рублей в счет морального вреда, а также оплатить лечение и возместить утраченный заработок.

ДТП произошло в сентябре 2020 года. Как установила экспертиза, Гулиев находился за рулем в наркотическом опьянении. В результате происшествия, Гулиев сбил двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы и врезался в здание. Пострадали три человека.