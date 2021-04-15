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Рэперу Гулиеву вынесли приговор

Кира Карон
19:28 15.04.2021
Суд приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима.
Рэперу Гулиеву вынесли приговор
© Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы РИА Новости
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 В Москве Хамовнический суд вынес приговор по делу Эльмина Гулиева. Суд приговорил Гулиева к четырем годам лишения свободы, и лишил его прав на три года. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«Суд приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишил прав на три года», - передает РИА Новости слова пресс-секретаря суда.

В ходе следствия, Гулиев признал свою вину и был в сделке со следствием. Также он заявил о готовности выплатить 1,5 миллиона рублей в счет морального вреда, а также оплатить лечение и возместить утраченный заработок.

ДТП произошло в сентябре 2020 года. Как установила экспертиза, Гулиев находился за рулем в наркотическом опьянении. В результате происшествия, Гулиев сбил двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы и врезался в здание. Пострадали три человека.

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