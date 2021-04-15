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Дом без «присмотра»: почему портрет Даниила Хармса на его доме в Петербурге хотят убрать

Павел Кутаренко
19:15 15.04.2021
Чиновники заверяют, что согласовать стрит-арт в городе можно, но необходимо заранее утверждать проект и ждать не менее трех месяцев - легализовать уже созданное изображение пока не удалось никому.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С одного из домов на Маяковской улице в Санкт-Петербурге на прохожих смотрит писатель, поэт и драматург Даниил Хармс. Необычный арт-объект планируется убрать, однако в его поддержку уже собрался целый список фамилий.

Сейчас в комнате дома, в которой писатель создавал свои самые известные произведения, живет обычная семья Петровых. Даниил Петров, которого назвали в честь драматурга и дед которого дружил с ним, показывает личные вещи Хармса. Семья тоже среди тех, кто просит не закрашивать его изображение на фасаде.

Подавляющее большинство жителей дома любят его и не хотят его лишаться, однако нашелся аноним, который пожаловался и попросил его закрасить. Якобы Хармс портит фасад и «выглядит подозрительно».

Даниил Иванович появился на доме пять лет назад благодаря уличным художникам. Они свою инициативу ни с кем не согласовывали, поэтому администрация Центрального района Петербурга обратилась в суд с требованием привести фасад в надлежащее состояние.

Петицию с просьбой сохранить нарисованного Хармса подписали уже более 25 тысяч человек, в их числе, к примеру, певец Александр Розенбаум и руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Год назад питерская общественность уже попыталась спасти изображение другого поэта - Иосифа Бродского - которое появилось напротив его дома к юбилею поэта. Тогда граффити не продержалось и суток. Под бескомпромиссный валик маляра попали и большинство работ известной команды «Худграф»: нет больше ни их Альберта Эйнштейна, ни героев Гайдая, ни Станислава Черчесова. Виктор Цой и Сергей Бодров еще целы, но художники решили больше ничего не рисовать в Санкт-Петербурге.

Чиновники заверяют, что согласовать стрит-арт в Петербурге можно, но для этого надо заранее утверждать проект и ждать не менее трех месяцев. Легализовать уже созданное изображение пока не удалось ни одному уличному художнику, зато на улицы города теперь выходят работы признанных живописцев.

Световую проекцию «Фантазии» Кузьмы Петрова-Водкина, шедевра из коллекции Русского музея, каждый вечер включают вместе с уличным освещением. Стены здания остаются чистыми, да и само изображение не вызывает кривотолков. Похоже, что подобные «исчезающие» картины пока остаются единственной альтернативой.

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