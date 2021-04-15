В Санкт-Петербурге простились с пожарным, который погиб при тушении пожара «Невской мануфактуры»

В Санкт-Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры». На церемонии собрались родственники, друзья, коллеги спасателя. Пришли многие местные жители. Для всех прапорщик Белецкий - герой. Командир отделения первым вошел в горящее здание. В дыму он искал людей. Выбраться из помещения он уже не успел.

«Он был очень добрым человеком, сильным - это, наверное, всем присуще. Он был бывшим десантником. Был физически крепким, участвовал в соревнованиях», - поделился воспоминаниями командир отделения третьего караула пожарно-спасательной части №64 Алексей Федоров.

«Мы до последнего не верили, что это он. Думали, он где-то. Много частей работали, может, он в другой части здания. Помогает людям», - рассказал о Белецком начальник пожарно-спасательной части №64 Николай Соловьев.

Накануне президент России Владимир Путин своим указом наградил Белецкого посмертно. Орден Мужества получат и его коллеги Борис Старковский и Антон Соколов.

Сейчас спасатели с сильнейшими ожогами находятся в больнице. На «Невской мануфактуре» до сих пор проливают обугленные конструкции. В здании выявляли грубые нарушения пожарной безопасности. Гендиректор предприятия и его заместитель арестованы на два месяца.