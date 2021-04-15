Очевидец пожара в Свердловской области рассказала о пожаре

В Свердловской области загорелся частный дом, где жила многодетная семья. Пятеро детей погибли. Спасти удалось двоих малышей, их доставили в больницу с большим количеством ожогов.

Соседка, которая вызвала пожарных, Инна Бозова рассказала корреспонденту «Звезды» о том, во сколько произошла трагедия.

Женщина позвонила в экстренную службу, когда пожар полыхал уже вовсю.

«Я позвонила на экстренный номер 112. Уже все полностью освещало, горело. Мне позвонили в 1.46 и сказали, что горит что-то. В 1.48 я уже начала звонить. Выбежала и позвонила», - поделилась Инна.

Также она добавила, что «пожарные приехали минут через 15-20. Когда они приехали, крыша уже обвалилась».

Инна также отметила, что не может сказать что-то плохое о семье.

«Дети всегда ходили в садик. Всегда на машине возили, в школу ходили. Плохого ничего не скажу», - заключила она.

Семья проживала в частном доме в селе Бызово Свердловской области. Трагедия произошла ночью, когда вся семья находилась дома. Всего в доме было семеро детей. В результате ЧП погибли пятеро из них. Двоих малышей удалось спасти, их доставили в медицинское учреждение с ожогами.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Причины случившегося выясняются.