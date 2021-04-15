Порядок получения документов для обеспечения жильем военных упростят

Обеспечивать жильем военнослужащих будут по новой упрощенной схеме - благодаря единой электронной базе. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Программа позволит оцифровать данные о жилищном фонде и перенести их в общий реестр, а это в свою очередь заметно ускорит выдачу необходимых документов.

Пока система работает в тестовом режиме на базе московского филиала федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс». В ближайшее время технология должна заработать по всей стране.