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Порядок получения документов для обеспечения жильем военных упростят

Андрей Аркадьев
14:56 15.04.2021
Новую систему документооборота в тестовом режиме внедрили на базе московского филиала «Росжилкомплекса».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обеспечивать жильем военнослужащих будут по новой упрощенной схеме - благодаря единой электронной базе. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Программа позволит оцифровать данные о жилищном фонде и перенести их в общий реестр, а это в свою очередь заметно ускорит выдачу необходимых документов.

Пока система работает в тестовом режиме на базе московского филиала федерального государственного автономного учреждения (ФГАУ) «Росжилкомплекс». В ближайшее время технология должна заработать по всей стране.

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