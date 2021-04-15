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Живая легенда: ветеран Федор Русаков отмечает 100-летний юбилей

Андрей Аркадьев
Алексей Алексеев
14:27 15.04.2021
Русаков дошел до Германии, а после Победы работал в органах госбезопасности, проделав огромную работу в поимке гитлеровских пособников, включая тех, кто зверски расправился с его семьей и жителями его родной деревни.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня вековой юбилей отмечает Федор Русаков. В биографии этого человека немало рискованных операций. В годы Великой Отечественной войны он с партизанами он ходил в тылы противника, потом стал командиром танкового взвода.

В свои 100 лет Федор Иванович Русаков сетует разве на то, что у любимой гармошки западает клавиша, звук получается нечистый, а из-за пандемии никак не удается отнести ее мастеру. Жалоб на здоровье и на жизнь от него не услышишь - сказывается боевая закалка.

20 июня 1941 года он закончил школу, а всего через 1,5 суток началась война, и меньше чем за месяц она докатилась и до его небольшой деревни Гуторово в Смоленской области. От офицера Красной армии он еще мальчишкой получил первое боевое задание - пройти через оккупированную территорию и передать пакет с приказом на отход командиру части, с которым была потеряна связь. Юноша, хорошо знавший все тайные тропы, с заданием справился.

«Приходит полковник, я ему дал пакет. Он мне говорит: "Сыночек, если бы у меня был какой-то орден, я бы тебе его повесил. Тогда же очень строго было, оставлять позиции они не имели права», - вспоминает Федор Русаков, ветеран ВОВ и госбезопасности.

После Федор Русаков ушел в партизаны. Смелого парня записали в разведку, и два года он ходил по тылам противника. Он все мечтал попасть в авиаучилище и стать летчиком-истребителем, но судьбой ему было суждено громить фашистов на танке. Закончив с отличием танковое училище, молодой офицер отправился в Нижний Тагил готовить боевую машину. Там видавшего виды партизана смогли удивить с первых минут.

«А вот ваши рабочие (пацаны лет 14-15). Я говорю: "Извините, вы что смеетесь надо мной? какие же это рабочие? Вы посмотрите, какие это рабочие?" И так с остова танка мы шли с этими ребятами, собирали машины», - говорит Русаков.

Подготовив Т-34, он вместе со своим полком загрузился на платформы и отправился на фронт. На дворе был уже 1944 год, немцев отбросили к западным границам, и эшелон сделал остановку на станции Ярцево, неподалеку от родной деревни.

«Я сказал начальнику эшелона: "Отпусти меня, пожалуйста. Я хочу повидаться с отцом, сестрой, моя деревня в пяти километрах от Ярцево". Но я ему неправду сказал, нужно было 35 километров идти», - делится ветеран.

Вернувшись домой, Федор Иванович не узнал родное Гуторово, от улиц, где он провел свое детство, осталось лишь пепелище. Большая, на 90 дворов деревня, так и не смогла возродиться, и сейчас о ее существовании напоминает мемориал жертвам фашизма.

15 февраля 1943 года за помощь партизанам отряд карателей-коллобарационистов казнил почти 150 мирных жителей: стариков, женщин и маленьких детей. Людей сжигали заживо, заперев внутри полыхающих домов. Тех, кто пытался спастись выбегая из пламени, расстреливали.

От рук фашистских прихвостней погибли мать, сестры и племянники Русакова. Чудом остался в живых отец Федора Ивановича. Он рассказал сыну о том, как хоронил погибших. Тогда молодой офицер поклялся во что бы то ни стало отомстить и отправился на фронт.

Федор Иванович воевал в составе 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии, затем освобождал Польшу, а в Германии был неординарный случай, когда Русакову поручили уничтожить группу отступающих немцев. Метким выстрелом из танка он уничтожил сразу несколько человек, а остальных решил взять в плен.

О жизни Федора Ивановича написана книга. На почти 500 страницах с трудом уместилась трудная, насыщенная испытаниями и трагическими моментами история жизни длинною в век.

«Неспроста книга названа "Федор Русаков", судьба защитника Отечества. Его судьба переплетена с судьбой нашей Родины и в лице Русакова мы видим то поколение , которое сражалась в ВОВ», - рассказал Леонид Литвинов автор книги о Ф.И. Русакове.

Новость о Победе застала танкиста в Германии. Прослужив еще, он вернулся в Смоленск и поступил на службу сначала в МВД, в отдел борьбы с бандитизмом, а затем стал сотрудником госбезопасности и приложил немало усилий, чтобы те, кто сотрудничал с фашистами и мучал людей, получили заслуженное наказание. Главарей отряда карателей разыскали. Василия Тараканова, Федора Зыкова, Илью Белобородова и оружейника Иванченко, который проверял оружие, стреляя в живых людей судили и вынесли смертный приговор. На поиск виновных ушло не одно десятилетие, но у таких преступлений нет срока давности. Федор Иванович всегда оставался корректен даже с теми, кого должен был люто ненавидеть.

«Из лагеря он прислал мне письмо, где пишет: "Федор Иванович, если бы вы как партизан попали к нам, я бы вас без всякой жалости расстрелял, а после того как вы со мной разговаривали и еще разрешили свидание с сыном, когда не положено было, я бы сейчас расстрелял всех полицейских, а вас бы спас"», - делится ветеран.

Федор Иванович вместе с коллегами разыскал тех, кто замучил его семью и казнил. В свой 100-й день рождения человек, на чей век выпало немало испытаний, не озлобился и за свою долгую жизнь благодарит родителей, которые еще в детстве научили главному - любить людей.

«Главное дело любить людей, мама мне еще говорила, если будешь начальником или командиром - никогда не повышай голос. Долголетие складывается из любви к людям, к своей семье, к близким», - признается Русаков.

О жизни Федора Ивановича написана книга. На  почти 500 страницах  с трудом уместилась трудная, насыщенная испытаниями и трагическими моментами история жизни длинною в век.

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