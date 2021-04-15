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Как вернуть свои две сотки земли: юрист рассказала о самых распространенных ошибках в кадастровых договорах

Валентина Пескова
13:54 15.04.2021
При покупке дачных участков россияне часто сталкиваются с несоответствием количества соток, которые у них должны быть по кадастровым документам и которые они приобретают юридически по факту.
Как вернуть свои две сотки земли: юрист рассказала о самых распространенных ошибках в кадастровых договорах
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Покупка дачных «шести соток», чем россияне часто начинают заниматься в преддверии начала лета и в последующем, может обернуться сюрпризом. Купив земельный надел под дачный дом или уже с имеющейся на нем постройкой, можно недосчитаться одной-двух соток, хотя заявлено их по документам было совершенно другое обещанное количество.

Как пояснила «Звезде» юрист Московского союза садоводов Джамиля Кутараева, это может происходить либо в результате ошибки, либо по добровольному согласованию предыдущих владельцев, либо вследствие того, что кто-то из трех соседей «отхватил» кусочек земли, перенеся свой забор на вашу территорию.

«Поскольку у участка всего четыре границы, нужно сначала определить, какой сосед из трех решил "поступить по-своему" и передвинуть свой забор вглубь вашего участка, а то и не один сосед. Когда этот деятель будет найден, обязательно начнутся длительные градостроительные споры, когда юристы будут сверять планы постройки участка с изначально заявленной на нем схемой и выяснять, почему площадь построенного участка не соответствует указанной в первоначальных документах, когда участок ставился на кадастровый учет», - прокомментировала юрист.

Причин этому может быть много, и нюансы в этом случае нужно учитывать все. Конечно, восстановить свои права на нужное количество соток можно только через суд, который обязательно определит ваши законные границы земляного надела. Однако может быть и так, что, когда предыдущий владелец ставил на кадастровый учет свой дачный надел, там была еще другая система определения его площади.

«Если это было очень давно, там была еще "другая система координат" в кадастровом праве, поэтому при постановке участка на кадастровый учет могла возникнуть ошибка в документе. Либо предыдущие хозяева-соседи на добровольной основе договорились друг с другом и уладили свои проблемы и претензии сами, без помощи юристов, не подавая друг на друга в суд. А вот если кража части земли действительно произошла без согласия на то владельцев, этот факт может установить только юрист и судебный пристав, сравнивая планы участков конкретного садового товарищества (СНТ), которые везде зафиксированы. То есть какая площадь соответствует вашим документам и каким образом у соседа могла появиться новая», - разъяснила Джамиля Кутараева.

Как рассказала юрист, такие споры, согласно ее многолетней практике, решаются всегда индивидуально - все зависит от людей, которые являются его участниками. Если человеку повезет и его сосед окажется добропорядочным - сразу признает, что был не прав, - все решится мирно. Однако попадаются и довольно упрямые граждане, которые никак не желают сдавать свои позиции, хотя и прекрасно знают, что правда и закон - на стороне их оппонента, и тогда только суд может вразумить таких упрямых спорщиков.

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