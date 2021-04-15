Рэпера, сбившего в Москве пешеходов, приговорили к четырем годам колонии

Суд признал рэп-исполнителя Эльмина Гулиева виновным в причинении тяжкого вреда здоровью вследствие нарушения правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения. Хамовнический суд приговорил его к четырем годам в колонии общего режима с лишением водительских прав сроком на три года.

Сторона обвинения запрашивала 4 года и 4 месяца лишения свободы, но ввиду полного признания вины и готовности к выплатам в счет лечения и нанесенного морального вреда пострадавшим, а следовательно, особого порядка рассмотрения дела, суд принял решение о четырех годах и лишении прав. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом особый порядок в то же время является причиной невозможности полного оправдания рэпера - в случае обжалования вынесенного приговора наказание может быть только смягчено, но не отменено.

Напомним, ДТП произошло 21 сентября 2020 года на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева в Москве. Столкнулись Infinity и Mercedes. Водитель первого проехал на красный сигнал светофора, а после столкновения вылетел на тротуар и сбил двух женщин. По данным ГИБДД, всего в аварии пострадали три человека.