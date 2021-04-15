Полевые узлы и отдельные станции связи: под Калининградом проходят учения связистов Балтфлота

В Калининградской области подразделения связи Балтийского флота отрабатывают практические вопросы в ходе плановых учений на местности.

Военнослужащими были применены современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, радиостанции средней и большой мощности, а также спутниковой связи.

Отдельные подразделения связи совершили многокилометровые марши в районы выполнения задач. На нескольких полигонах развернуты полевые узлы и отдельные станции связи, задействованы стационарные узлы связи соединений и воинских частей флота.

В ходе учений проведена проверка устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии со стороны «противника», нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, а также отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Всего в учениях задействовано около 1000 военнослужащих и свыше 200 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.