Не забывать героев: в парке «Патриот» открылся новый сезон акции «Вахта памяти-2021»

В подмосковном парке «Патриот» торжественно открылся новый сезон акции «Вахта памяти». Ее участники занимаются поиском бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

На церемонии в музейном комплексе парка собрались поисковики, представители Минобороны и участники движения «Юнармия». Они почтили память павших героев и возложили цветы к мемориалам в их честь.

Только в прошлом году энтузиасты обнаружили при раскопках в местах боев почти полтысячи воинов. Установить удалось личности 26 бойцов. У многих нашлись потомки.