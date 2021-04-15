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Не забывать героев: в парке «Патриот» открылся новый сезон акции «Вахта памяти-2021»

Андрей Аркадьев
13:27 15.04.2021
На торжественной церемонии собрались поисковики, представители Минобороны и участники движения «Юнармия».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковном парке «Патриот» торжественно открылся новый сезон акции «Вахта памяти». Ее участники занимаются поиском бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.

На церемонии в музейном комплексе парка собрались поисковики, представители Минобороны и участники движения «Юнармия». Они почтили память павших героев и возложили цветы к мемориалам в их честь.

Только в прошлом году энтузиасты обнаружили при раскопках в местах боев почти полтысячи воинов. Установить удалось личности 26 бойцов. У многих нашлись потомки.

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