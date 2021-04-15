В ПСБ повысили ставки по вкладам до 5,75%

Диапазон увеличения ставок по сберегательной линейке банка в рублях «Моя выгода», «Мой доход», «Онлайн-вклад», «Весомый процент», «Моя копилка» и «Мои возможности» достигает 0,5 процентных пунктов.

Кроме того, ПСБ запустил специальные предложения, направленные на дополнительное повышение доходности финансовых инструментов для вкладчиков. К примеру, в рамках акции «#Cтавкивверх» они получат возможность увеличения ставок по вкладам на 1,5 процентных пункта. Для этого необходимо лишь открыть до 30 сентября новый срочный вклад, либо пополнить один из имеющихся на сумму от 300 тысяч рублей, и ежемесячно совершать траты по картам «Твой банк» или «100+» на сумму от 30 тысяч рублей.

Акция «Сезонный кешбэк» позволит получать возврат за покупки в категориях «дом, ремонт, мебель», «одежда и обувь» и «красота» в размере до 10%. Для получения выгоды по картам необходимо также открыть до 30 июня новый срочный вклад либо пополнить действующий на сумму от 300 тысяч рублей, и совершить в течение месяца покупки по картам на сумму не менее 10 тысяч рублей. Предложение доступно держателям карт «Твой кешбэк», «Двойной кешбэк», Orange Premium Club или зарплатных тарифов с опцией кешбэк.

Вознаграждение участникам акций выплачивается, начиная с месяца открытия или пополнения вклада.