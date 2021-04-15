Военные инженеры ЦВО защитили от паводка село Ассы в Башкирии

В Башкирии военные инженеры Центрального военного округа защитили от паводка село Ассы, в котором проживает около 800 человек. После осуществленных силами армии подрывов разлившаяся вода перед заторами ушла в русло реки.

Перед подрывами военнослужащие провели инженерную разведку русла реки Инзер, заложили взрывчатые вещества в места заторов льда и провели взрывные работы. Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

В Центральном военном округе для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.