Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Один мужчина погиб в результате обстрела окраины Донецка украинской армией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Украинская армия обстреляла окраины Донецка. В результате произошедшего погиб 57-летний мужчина.
На месте происшествия побывал корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. В момент обстрела мужчина находился у себя дома на кухне и, по всей видимости, собирался ужинать - он приготовил курицу и рыбу, однако, даже не успел сесть за стол. Один осколок попал в холодильник, второй смертельно ранил мужчину в руку и грудь.
Отмечается, что за две недели число обстрелов в Донбассе достигло максимального уровня за этот год. Только за прошедшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР.