Курсанты в Воронеже отработали навыки работы с БПЛА «Форпост» и «Орлан-10»

В Воронеже прошли практические занятия с курсантами на факультете беспилотной авиации в Военно-воздушной академии. Курсанты отработали практические комплексы работы с БПЛА «Форпост» и «Орлан-10» в виде учебных полетов на тренажерах.

В ходе обучения курсанты отработали действия по обнаружению целей, передачи информации в зал боевого управления и осуществления контроля результатов огневого поражения скрытых объектов противника.

По прибытии в войска курсантам предстоит выполнять задачи, схожие с подготовительными занятиями, выполняя роль операторов беспилотных комплексов, операторов управления полезной нагрузкой и операторов обработки материалов воздушной разведки.