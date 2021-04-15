Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты

Под понятием «шашлык» профессиональные шеф-повара не обязательно всегда подразумевают приготовленное на гриле или на костре мясо. Главное, что это продукт, который жарят на открытом огне и раскаленных углях. А вот ингредиентом к нему может стать не обязательно мясо, рассказал «Звезде» шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Последователям здорового питания, так называемого ЗОЖ - здорового образа жизни, - специалист порекомендовал все выбираемые для альтернативных шашлыков овощи или другие продукты мариновать в оливковом масле, а потом добавлять тимьян, розмарин, немного чеснока и лимона.

«Что касается видов рыбы, то на решетке не всегда будут хороши морские. Идеально подходят тунец, дорада, кефаль и форель. Одно из самых вкусных блюд для меня - кальмары с обожженным зеленым луком, который я кидаю прямо на угли перед подачей. Это сочетание - очень интересное и вкусное. Также нравятся приготовленные на углях мини-осьминожки, которые маринуются в смеси чеснока и тимьяна, а потом жарятся буквально в течение двух минут, иначе будут жесткими», - рассказал Анатолий Крюков.

В качестве замены натуральному мясу существует растительное. Как пояснил шеф-повар, один из его видов делается из экстрактов волокон конопли. Также для этого используются и другие виды растений, при этом подобное мясо, которое сейчас можно заказать у разных фирм, по вкусу не будет отличаться от натурального.

«Из овощей, которые пользуются наибольшей популярностью для приготовления на решетках, - это болгарский перец, мини-картофель, баклажаны, кабачки, а также грибы шампиньоны. Можно взять также лук-шалот, сельдерей и помидоры. Единственное, что есть жаренные на гриле овощи лучше всего сразу, пока они не остыли. Иначе они начинают кислить, и становятся менее вкусными», - поделился шеф-повар.

Одно из неожиданных блюд, которое Анатолий Крюков освоил для себя - приготовленные на гриле жареные с кунжутными семечками огурцы, которые по вкусу напоминают авокадо. А если уж совсем проявить фантазию и отдалиться от темы шашлыков в другую сторону, то профессиональный кулинар запекает на углях даже фрукты, которые используются или в качестве гарнира или декора на блюдах. Это могут быть, например, сливы, абрикосы или персики - огонь создает на них хрустящую корочку и аромат, а вкус легкой кислинки в сочетании с дымом, который окутывает фрукты, - проявляется фантастически.