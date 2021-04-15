«Огневая ловушка»: танкисты при поддержке артиллерии нанесли удар по колонне «врага» в Оренбуржье

Танкисты при поддержке артиллерии устроили огневую ловушку для условного противника на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Дроны «Орлан-10» засекли колонну условного противника, по которой тут же нанесли удар.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С» разбили основные силы противника. Вместе с этим экипажи танков Т-72Б3 организовали засады на путях отхода врага и уничтожили его.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.