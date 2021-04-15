Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Огневая ловушка»: танкисты при поддержке артиллерии нанесли удар по колонне «врага» в Оренбуржье

Андрей Аркадьев
10:25 15.04.2021
Учения в рамках контрольной проверки за зимний период обучения начались с воздушной разведки.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Танкисты при поддержке артиллерии устроили огневую ловушку для условного противника на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Дроны «Орлан-10» засекли колонну условного противника, по которой тут же нанесли удар.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С» разбили основные силы противника. Вместе с этим экипажи танков Т-72Б3 организовали засады на путях отхода врага и уничтожили его.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:10 В стране и мире
Названа возможная причина пожара в доме на Урале, в котором погибли пятеро детей
07:42 В стране и мире
Видео
В одном строю: в Калининграде военнослужащие приступили к репетициям Парада Победы
06:51 В стране и мире
Четыре ребенка погибли при пожаре в Свердловской области
05:37 В стране и мире
Видео
Покорители вершин: под Новороссийском стартовало первенство ВДВ по летнему горному троеборью
05:00 В стране и мире
СМИ: США намерены выслать десять российских дипломатов
Популярное
Популярное
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.