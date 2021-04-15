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Отбить атаку и нарушить связь: специалисты РЭБ отметили профессиональный праздник на полигоне под Мурманском

Тимур Шерзад
10:28 15.04.2021
Комплекс РЭБ «Мурманск-БН» создает помехи кораблям, самолетам, беспилотникам и другой технике - буквально парализуя действия вражеских войск.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мурманской области специалисты радиоэлектронной борьбы Северного флота подавили связь и систему навигации условного противника.

Свой профессиональный праздник они встретили на полигоне - совершили 100-километровый марш, по пути провели учебный бой с диверсантами и уже в позиционном районе развернули «Мурманск-БН».

Этот комплекс РЭБ создает помехи кораблям, самолетам, беспилотникам и другой технике - буквально парализуя действия вражеских войск.

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