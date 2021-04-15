Отбить атаку и нарушить связь: специалисты РЭБ отметили профессиональный праздник на полигоне под Мурманском

В Мурманской области специалисты радиоэлектронной борьбы Северного флота подавили связь и систему навигации условного противника.

Свой профессиональный праздник они встретили на полигоне - совершили 100-километровый марш, по пути провели учебный бой с диверсантами и уже в позиционном районе развернули «Мурманск-БН».

Этот комплекс РЭБ создает помехи кораблям, самолетам, беспилотникам и другой технике - буквально парализуя действия вражеских войск.