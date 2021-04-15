Боевики совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В идлибской зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» совершили 17 обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

В частности, в провинции Идлиб осуществлено 10 обстрелов, в Латакии – пять и по одному в Алеппо и Хама.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - отметил Карпов.

На данный момент подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Каракозак.

*Запрещенная на территории России террористическая организация