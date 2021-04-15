В Калининградском Доме офицеров флота покажут артефакты Русского географического общества

В четверг, 15 апреля, в Калининградском Доме офицеров флота состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества (РГО).

В экспозиции представлены документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов. Также выставка содержит материалы о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Одна из экспозиций посвящена маякам Балтийского моря, в их числе старейший российский маяк «Толбухин», построенный по указу Петра I в 1719 году. Особое место займет мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой Мировой войны и Великой Отечественной войны.

Кроме того, в составе передвижной экспозиции – выставка «Хранившие семейное тепло», посвященная женам советских полководцев и военачальников. На ней будут показаны ранее не экспонировавшиеся семейные фото и отрывки воспоминаний.

В Калининград экспонаты перевезены из Санкт-Петербурга. Затем передвижная выставка посетит еще более 20 городов страны.