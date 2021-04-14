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Спецкор «Звезды» рассказал о минометном ударе по пригороду Донецка

Светлана Головина
Алексей Дегтярев
23:00 14.04.2021
Вооруженные силы Украины провели несколько минометных ударов по пригороду Донецка.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по пригороду Донецка. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Сейчас в Донбассе работает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. Он находится в поселке Ясиноватая, где отчетливо слышны взрывы.

«Сейчас мы находимся в поселке Ясиноватая. Ближе к вечеру стали слышны раскаты взрывов, которые раздаются на линии разграничения», - отметил спецкор.

По информации ДНР, всего было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Также огонь велся из стрелкового оружия.

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