Спецкор «Звезды» рассказал о минометном ударе по пригороду Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по пригороду Донецка. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Сейчас в Донбассе работает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев. Он находится в поселке Ясиноватая, где отчетливо слышны взрывы.

«Сейчас мы находимся в поселке Ясиноватая. Ближе к вечеру стали слышны раскаты взрывов, которые раздаются на линии разграничения», - отметил спецкор.

По информации ДНР, всего было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Также огонь велся из стрелкового оружия.