Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето

Температура воздуха предстоящим летом почти на всей территории России, особенно в европейской ее части, будет около или выше нормы. Такое предположение сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Лето будет в целом не холодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», - рассказал Вильфанд «Парламентской газете».

По словам главы главной метеорологической службы России, теплое лето также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории. При этом Вильфанд пояснил, сделать более точный прогноз на такую долгосрочную перспективу - сейчас очень сложно в виду возможных и невероятных непредсказуемых природных изменений.