Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
Глава Гидрометцентра заявил, что прогноз на долгую перспективу делать пока рано, однако предположил, что в целом предстоящее лето будет теплее нормы.
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Температура воздуха предстоящим летом почти на всей территории России, особенно в европейской ее части, будет около или выше нормы. Такое предположение сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Лето будет в целом не холодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», - рассказал Вильфанд «Парламентской газете».
По словам главы главной метеорологической службы России, теплое лето также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории. При этом Вильфанд пояснил, сделать более точный прогноз на такую долгосрочную перспективу - сейчас очень сложно в виду возможных и невероятных непредсказуемых природных изменений.